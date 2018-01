El Cau de Bruixes de Centelles, a punt per a la 21a edició

Centelles ja està a punt per a la 21a edició del Cau de Bruixes de Centelles aquest cap de setmana. Aquest dimarts ja va escalfar motors amb la presentació del llibre Destierro, Tierra de Brujas, a càrrec de la jove autora catalana Sandra Parés.La programació segueix aquest dijous al vespre, el polèmic agricultor de Balaguer, Josep Pàmies, que farà una conferència sobre plantes i teràpies de la farmàcia oblidada. El divendres 26 tindrà lloc una xerrada sobre els superaliments a càrrec de la centellenca Núria Mas, nutricionista i especialista en teràpies naturals i homeopatia. També el divendres a la nit tindrà lloc el tradicional, habitual i misteriós sopar de bruixes, aquesta vegada en una nova ubicació, a la sala de baix de La Violeta.Entre les novetats d'enguany, destaca la reducció dels actes en més d'un 35%. Es treu bàsicament els espectacles alternatius al central, l'animació i música al carrer, els tallers per als més menuts, i l'històric Passatge de les Puces, entre altres.D'altra banda, s'amplien els carrers temàtics, com el Marquès de Peñaplata i l'Anselm Clavé, el fotoreclam del Passeig anomenat El Tron de la Terra o el nou Passatge de la revolta de les bruixes, organitzat per l'esplai Les Cent Teies i que serà de pagament. Els altres carrers ambientats es repeteixen com en els darrers anys i seran el Sant Antoni, Sant Joan, Nou, Socós i les escales del Serrat.Les principals activitats es concentren el dissabte 27 de gener. Una altra novetat d'enguany pel dia central del Cau serà el concert organitzat per l'entitat juvenil local Accent Jove el dissabte al vespre amb un concert a l'aire lliure davant de la Rectoria amb Sleeping the monkey.La festa del dissabte 27 inclourà també el popular Mercat Màgic del Passeig i l'antiga Sagrera, cercaviles, tallers, concentracions de bruixes de tot el món, correfocs, espectacle renovat central Les Bruixes amb Gog i Magog i Pierrot Teatre, el sàbat de les bruixes de l'any i la proclamació de la bruixa del 2018, el ritual de l'harmonia i la comunicació amb la bruixa Imma del Destí i per acabar l'activitat es tornarà a gaudir del Joc del llop a càrrec del grup de teatre local El Triquet.

