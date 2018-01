La Policia Local de Torelló posa quatre denúncies per no portar el cinturó de seguretat

La setmana del 15 al 21 de gener, la policia local de Torelló va portar a terme la primera

campanya coordinada de control i vigilància d’aquest any, adreçada, en aquesta ocasió, al’ús dels dispositius de seguretat passiva, és a dir, l’ús del cinturó de seguretat, els sistemesde retenció infantil i el casc per als conductors de motocicletes i ciclomotors.En el decurs de la campanya, s’han posat 4 denúncies, totes elles per no portar cordat el cinturó. D’aquestes, 1 ha estat per no portar cordat el cinturó el conductor, i 3 l’acompanyant. D’altra banda, no hi ha hagut cap denúncia per incomplir la normativa de l’ús del casc ni de sistemes de retenció infantil. Aquesta és la primera campanya del 2018 i n’hi ha prevista una cada mes al llarg de tot l’any.