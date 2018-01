Manlleu convoca de nou el Concurs de Dibuix Manga

Des del passat 15 de gener està oberta la convocatòria i el termini de presentació d’obres per participar al 13è Concurs de Dibuix Manga de Manlleu. Com cada any, hi ha premis en metàl·lic, lots de manga i anime, vals de regal, entrades pel Saló del Manga de Barcelona i abonaments pel Festival Nits de Cinema Oriental de Vic.El Concurs de Dibuix Manga de Manlleu està organitzat per l'Estudi Tres Llunes i l’Ajuntament de Manlleu - Servei de Joventut. El concurs compta amb el suport de La Font 23, Mimcord, Ficomic, Norma Editorial, Panini Comics, Selecta Vision, Nits de Cinema Oriental, Vicens Piera, Kritic Còmics, Japanzone.cat i l’Escola Joso entre d’altres.La cerimònia d’entrega de premis tindrà lloc el dissabte 21 d’abril, a les 18:30 h, a la sala d’exposicions de Can Puget. Més endavant es detallarà el programa d’actes. Des de l’organització del concurs comenten que “a la llarga, ens agradaria convertir el Concurs de Dibuix Manga de Manlleu en un referent de la ciutat, com ho és per exemple el Festival de Cinema de Muntanya per Torelló”.

Bases del concurs