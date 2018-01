Vuit municipis d'Osona s'uneixen per dinamitzar el comerç local

Manlleu, Sant Hipòlit de Voltregà, les Masies de Voltregà, Roda de Ter, les Masies de Roda, l'Esquirol, Tavertet i Rupit i Pruit s'han unit en el projecte "La piràmide de Maslow". Es tracta d'un programa de ràdio per promoure el comerç local, les fires i els mercats que s'emetrà a les emissores locals de Manlleu, Roda de Ter i Sant Hipòlit de Voltregà.



El nou espai s'estructura en 10 capítols (de 50 minuts cadascun) i s'emetrà des del 25 gener fins al 29 de març, un cop per setmana. El concepte de la piràmide de Maslow té a veure amb la jerarquia de les necessitats humanes, que es divideix en cinc nivells: la fisiologia, la seguretat, l'amor o pertinença, el reconeixement i l'autorealització.



Aquests aspectes es tractaran en els diferents capítols que tractaran temes de salut, habitatge, transport, gastronomia o oci nocturn, dels municipis que formen part del projecte. Entre tots aquests sumen un total de 1.222 establiments, dels quals un 41% són comerços locals oberts, un 22% serveis i un 14% empreses de restauració.



L'objectiu del programa és que, sumant el potencial dels municipis, amb el coneixement dels tècnics i l'experiència de les associacions comercials, es dinamitzi el propi sector, posicioni les associacions i promogui altres accions. Aquesta iniciativa ha estat desenvolupada per l'agència creativa Arkham Studio (Lluís Moreno i Pol Robles), a través d'una subvenció de la Diputació de Barcelona.