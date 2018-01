Vic acull la nova exposició de Parelles Artístiques

La dotzena edició de Parelles artístiques ja està en marxa. Aquest divendres passat es va inaugurar la mostra a sala d'art de la Fundació Antiga Caixa Manlleu de Vic amb unes 150 persones. Enguany han participat al projecte 6 comarques catalanes i un total de 120 artistes, que han creat 62 obres. A Vic, però només s'hi exposen la quinzena impulsades per Osonament , entitat organitzadora del projecte amb el suport de BBVA CX i Fundació Antiga Caixa Manlleu. Cada territori organitza les seves exposicions individuals.Les parelles artístiques estan formades una persona vinculada als serveis de salut mental i un artista professional. L'exposició és la presentació pública de les obres artístiques i la culminació del treball realitzat. La mostra que es podrà visitar fins l'11 de febrer.Neus Vila, terapeuta ocupacional d'Osonament, remarca que tot i l'èxit de la iniciativa any rere any amb comarques d'arreu de Catalunya, "no tenim l'objectiu de créixer". Per això, tot i que hi ha artistes que repeteixen, molts d'altres cedeixen el seu lloc als que s'estrenen. "Tothom ho entén perfectament", diu Vila.Enguany com a novetat, Vila apunta que un grup de les parelles artistes han fet una obra amb stop motion anomenada Just phantoom. Ha estat realitzada per Sergi Oliva, Víctor P, Ramon i Ruth Tubau amb música de Víctor P i Adrià Ballús. D'altra banda, també s'ha editat un vídeo amb les entrevistes a les parelles artístiques sobre la seva col·laboració en el projecte.Tot i que a la sala de Vic hi ha exposades les 15 obres fetes des d'Osona, tots els treballs es trobaran a Manresa el proper mes de març, ja que enguany ostenta la capitalitat de la Cultura Catalana. Les obres d'Osona ja es poden adquirir per 200 euros contactant amb Osonament a través de la web www.parellesartistiques.cat.

