Digitalitzen tres capçaleres històriques de la premsa manlleuenca d'entre el 1956 i 1977

La Diputació de Barcelona ha digitalitzat tres noves capçaleres que formen part de l'hemeroteca de Manlleu. Es tracta de Comarca, Comarca Sindical de Manlleu i Manlleu que ofereixen la crònica de la vida quotidiana de la ciutat, des de la seva òptica editorial, de gran interès per a investigadors i públic en general.Les tres publicacions Comarca (1956-1967), Comarca Sindical de Manlleu (1967-1972) i Manlleu (1972-1977) van ser editades per la Delegació Sindical Comarcal (sindicat vertical) amb seu a Manlleu per a Osona nord i, en total, suposen 548 números. Són publicacions periòdiques d'informació local editades entre 1956 i 1977 i són les tres revistes locals més importants del període franquista.Les tres capçaleres històriques de la premsa manlleuenca en format digital es poden trobar al repositori digital " Trencadís: fons locals digitalitzats de la Xarxa de Biblioteques Municipals " juntament amb sis capçaleres més de Manlleu, digitalitzades el 2004. En total són 9 les capçaleres manlleuenques que s'hi poden consultar. A més de les incorporades darrerament, hi podeu trobar les següents: El Ter (1898-1901), Ideal Manlleuense (1916), Manlleu (1928-1938) El Ter: quinzenal d'esquerres (1934-1936), Manlleu (1940-1956) i Enlace (1953-1954).El repositori té un cercador intern que permet fer cerques per paraules a tots els exemplars que té digitalitzats i que comprèn gairebé tota la demarcació de Barcelona. Permeten un còmode accés a la premsa d'informació general de la població des de finals del segle XIX.

