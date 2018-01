Picabaralla a Twitter entre PDECat i ERC pel POUM de Vic

No hi ha cap necessitat de planificar una nova carretera que trenqui per sempre l’entorn del Puig dels Jueus. Salvem-lo! Aquest és un dels motius pels quals @ERCVic va votar en contra del nou Poum que el govern de l’@aj_vic ha aprovat NOMÉS amb 11 vots! #SalvemElPuigDelsJueus! https://t.co/KbxFrYdtkO — Joan Ballana 🎗 (@joanballana) 18 de gener de 2018

Sap greu que no estigueu al corrent del projecte: El vial no passa per aquí! Creieu que el c/Verdaguer (de 10m) és una carretera? Doncs el vial proposat (que no carretera ni autovia) té una amplada de 6m — Fabiana Palmero (@fabianapalmero) 18 de gener de 2018

El Puig dels Jueus és l’espai verd més gran de #Vic, el lloc on molta gent podem desconnectar de la ciutat i gaudir de la natura. Ens el deixarem retallar i espatllar per sempre? #SalvemElPuigDelsJueus pic.twitter.com/QDQ4HWCmPg — Marta Rovira Vergés🎗 (@martarovira) 19 de gener de 2018

Si el teu coneixement dels temes de Pais, són com el coneixement que demostres tenir del #POUMVic i del Puig dels jueus de #Vic, estem ben arreglats... informa’t. — Toni Serrat (@toni_serrat) 20 de gener de 2018

Hola Toni, conec bé l’espai, hi solia passejar el gos cada dia. I m’he informat del projecte i no el comparteixo. Només expresso això. En cap cas t’he faltat el respecte. pic.twitter.com/UiOS52xiId — Marta Rovira Vergés🎗 (@martarovira) 20 de gener de 2018

Conec molt bé el #PoumVic i #elpuigdelsjueus. En soc veïna i usuària i recordo perfectament quan es van plantar els primers arbres. Crec que hi han alternatives al vial que es proposa, més al nord. Em sabria molt greu perdre aquest espai verd i de pau #SalvemElPuigDelsJueus #Vic — gràcia ferrer (@gracia_ferrer) 20 de gener de 2018

Em sembla que encara guardo el pen del POUM. Ho revisem però em sembla que no hi era... — gràcia ferrer (@gracia_ferrer) 20 de gener de 2018

Em sorprèn la teatralització d'ERC amb el vial de l'hospital, precisament el vareu aprovar el 2010 i aquella època en deieu tram nord i ho defensaveu com una gran solució. Tothom pot canviar d'opinió però també s'ha de tenir memòria. pic.twitter.com/2lX1wB3Gec — Arnau Martí (@ArnauMarti) 21 de gener de 2018

Sigues honest Arnau! Tots els grups polítics d’aquell consistori van aprovar-ho, amb equips i persones diferents de les actuals. Igual que també van aprovar la pota sud, que ara en aquest Poum ja no s’hi ha dibuixat. Però en canvi, s’ha dibuixat la pota nord. Les coses clares! — Joan Ballana 🎗 (@joanballana) 21 de gener de 2018

Deixeu de fer demagògia, si us plau! Dir que no al POUM per això és molt trist! El traçat no ha quedat definit ara sinó a través d'un PE amb moltíssims condicionants de protecció! — Fabiana Palmero (@fabianapalmero) 21 de gener de 2018

El desacord per l'aprovació del nou POUM de Vic s'ha traslladat a Twitter, sobretot per la construcció d'un nou vial al Puig dels Jueus. Després de l'aprovació inicial del planejament al ple amb poc suport de l'oposició, Esquerra i el PDECat s'han enganxat a les xarxes socials.Divendres passat, el portaveu republicà penjava un vídeo a Twitter explicant per on volia passar el nou carrer. S'hi sumava la secretària general del partit, Marta Rovira, i també diputada al Parlament.Tant Palmero com Serrat van criticar la desinformació dels republicans sobre el projecte. També els han recordat, juntament amb Arnau Martí de Vic Per a Tots que s'hi ha sumat, que ERC va votar a favor del vial. En aquest sentit recriminen a Esquerra buscar alguna cosa en contra per votar "no" a l'aprovació provisional que tornarà a passar pel ple.