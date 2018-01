Vic no cobrarà la plusvàlua quan hi hagi pèrdues en la venda d'un immoble

La modificació de les ordenances es va aprovar inicialment Foto: Josep M. Montaner

L'Ajuntament de Vic deixarà de cobrar l’impost municipal sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana –plusvàlua– quan es pugui acreditar que hi hagut pèrdua de valor en la venda d’un immoble. Així ho va anunciar en el darrer ple el regidor d’Hisenda, Àlvar Solà. Va remarcar que l’Ajuntament ha arribat a un acord “pioner a Catalunya” amb l’organisme de recaptació i gestió tributària que paralitza el cobrament d’aquest impost fins que es modifiqui la Llei d’hisendes locals, tot haver-hi una sentència del Tribunal Constitucional que va en aquest sentit.Plataforma Vigatana ho va demanar durant l’aprovació de les ordenances fiscals i va presentar al·legacions amb la condició que l’equip de govern ja estava negociant per arribar a un pacte. Josep Anglada va celebrar l’acord en el darrer ple.La majoria d’ajuntaments catalans, amb poques excepcions continuen cobrant l’impost. En el cas de Vic, s’ha pogut arribar a un acord amb l’organisme de recaptació abans d’incorporar-lo de forma unilateral a les ordenances. Tal com explica el consistori vigatà, per beneficiar-se d’aquest acord, les persones interessades hauran de demanar expressament la paralització del pagament de la plusvàlua, tot aportant les escriptures de l’immoble i la declaració de renda justificativa d’haver declarat la pèrdua de valor.Per la seva banda, el Ministeri d’Hisenda i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies han assolit un pacte perquè, quan es compleixin els requisits i els interessats així ho acreditin, no es cobri l’impost. La previsió del Ministeri d’Hisenda és que la proposició de llei que redactaran per fer-ho efectiu sigui aprovada abans de l’estiu.