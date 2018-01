​Maypro invertirà 3 milions d'euros en construir una nova nau al polígon les Casasses de Vic

L'actual empresa de Maypro al polígon industrial Malloles de Vic Foto: Google Maps

L'Institut Català del Sòl (Incasòl) i l'empresa Maypro S.A –mitjançant la seva companyia patrimonial Vica 2009- han signat un contracte de compravenda d'una parcel·la del polígon les Casasses de Vic. Maypro ha adquirit la parcel·la, de 5.804 metres quadrats de superfície, per un import de 754.601 euros. Segons informa l'Incasòl, està previst que la companyia inverteixi al voltant de 3 milions d'euros en la construcció de la nova nau, on està previst que hi treballin un total de 25 treballadors.Maypro és una empresa dedicada a la fabricació de maquinària per a l'elaboració i reciclatge de palets i bobines de fusta. El sector les Casasses ocupa una superfície total de gairebé 30 hectàrees de sòl industrial. Aquest sector està situat al nord del municipi, al costat del polígon Malloles i a prop del Parc d'Activitats Econòmiques d'Osona.Amb la venda d'aquesta parcel·la finalitza la comercialització dels 25 solars d'aquest sector. Les empreses instal·lades són, principalment, empreses del sector alimentari, càrnic i logístic, i altres activitats relacionades amb les noves tecnologies.