La mobilitat del vehicle elèctric, nou projecte estratègic de la Xarxa C-17

El passat divendres es va celebrar a Vic el Consell General de la Xarxa C17 , que està format per uns 40 membres: 19 ajuntaments, 2 consells comarcals i una vintena d’empreses, entitats i fundacions. En aquest consell s’ha aprovat la incorporació d’Àgora SA, Assessoraments i Serveis, i s’han repassat els projectes estratègics en els que està treballant l’associació. A més s’ha incorporat un nou eix, la mobilitat del vehicle elèctric a la C-17. S'està treballant en un mapa dels punts de recàrrega de vehicles, de titularitat pública i privada.L’objectiu, ha explicat l’alcalde de Granollers i president de la Xarxa C-17, Josep Mayoral, és “potenciar el vehicle elèctric als polígons, a les viles i ciutats, hem augmentat l’oferta de punts de recàrrega i posem en comú accions perquè la C-17 sigui un eix sostenible, estratègic i de futur. Defensem, una línia ferroviària de la R3 eficient, una millora de la xarxa viària, el transport públic i el vehicle elèctric”.Precisament la millora de la R3 és un dels temes que ha estat sobre la taula. El Ministeri de Foment està redactant el projecte constructiu del desdoblament de la R3 entre Parets i la Garriga, s’està pendent de l’estudi d’impacte ambiental. “És possible que s’iniciïn les obres el 2019” ha explicat Josep Mayoral que també ha avançat que “s’han adjudicat obres de supressió de diversos passos a nivell de la línea R3, que s’han consensuat amb els ajuntaments i que s’executaran abans del projecte de desdoblament. “Després que el Ministeri de Foment liciti les obres del desdoblament de Parets-la Garriga, tornarem a parlar amb Foment i demanarem el desdoblament total i la R3 amb condicions.”De fet, el desdoblament de la línia ferroviària R3 obrirà noves oportunitats també per al transport de mercaderies, que ara ja fan algunes empreses grans del sector alimentari. S'han iniciat converses amb ADIF i amb algunes empreses per conèixer la demanda potencial i la viabilitat tècnica per a l'increment de fluxos de transport en aquest sentit.Daltra banda, s’estan completant les dades del polígons de la C-17. Els Observatoris de les comarques del Vallès Oriental, Osona i Ripollès, en coordinació amb el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, estan portant a terme aquestes fitxes, en el marc del projecte de cens dels polígons de Catalunya. Mayoral ha destacat que "la C17 és un eix amb una potència industrial extraordinària, des de Ripoll fins a Mollet. Hi ha una oferta important de sòl que convé que sigui de qualitat. Hem fet un inventari d’aquests polígons, analitzar els serveis que tenen i alhora buscar marques de qualitat”. Ha afegit Josep Mayoral en el decurs de la seva intervenció.Per altra banda, està en execució la realització del treball de camp per identificar les naus i solars disponibles dels municipis de la Xarxa C-17.