La Diputació elabora el Pla director de clavegueram d'Alpens

La Diputació de Barcelona ha elaborat el Pla director de clavegueram d’Alpens, un document que ha servit per fer un inventari de tots els pous de registre accessibles del municipi i de les canonades de la xarxa, amb una descripció acurada de les seves característiques, el seu estat de conservació i el seu sistema de funcionament. Aquest treball ha estat lliurat pel diputat d’Urbanisme i Habitatge, Josep Ramon Mut, a l’alcaldessa, Montse Barniol.



Amb aquest treball s’han identificat les possibles actuacions de millora de la xarxa, com són la implantació de nous col·lectors i la prolongació de la xarxa separativa, la reposició de trams de col·lectors deteriorats, la substitució de pous i tapes en mal estat i la col·locació de noves reixes de recollida d’aigües pluvials. En conjunt, el Pla director preveu una inversió valorada en 211.385 euros.



Els plans directors de xarxes de serveis són una eina de suport a la presa de decisions d'inversió en la millora de les xarxes de titularitat municipal com son l’aigua potable, l’enllumenat públic i el clavegueram. A més de l’inventari de la xarxa existent, aquests treballs plans inclouen una diagnosi sobre el seu estat, propostes de millora i un pla d'inversió i manteniment.