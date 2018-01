​L'Escuderia Osona celebra una exitosa temporada amb una gala carregada d'emocions

La junta directiva ha agraït la tasca de Jaume Panadès, jubilat aquest any. Foto: Josep M. Oliver

L'Escuderia Osona ha celebrat aquest dissabte, 20 de gener, el tradicional sopar de final de temporada, punt de trobada anual de tots els col·lectius de l'entitat. A l'àpat hi han assistit unes 160 persones, entre socis, oficials, col·laboradors i esportistes.El sopar s'ha celebrat al restaurant Vila dels Masramon, a Gurb. Durant l'acte, s'ha fet un resum de les competicions i les activitats de la temporada 2017, s'ha projectat un vídeo de Joi Colomer i s'han lliurat els premis de l'Open Kàrting Osona, que s'ha disputat al Circuit d'Osona al llarg de l'any, enguany dividit en velocitat i resistència. En la categoria velocitat, els guanyadors han estat Nil Bertrana, Oriol Serrat i Josep Bigas, en mini-júnior, júnior i sènior respectivament; i en la de resistència, el vencedor ha estat Equip Open, format per Ivan Noguera, Patrick Tessmar, Xavier Puigdelliura i Josep Bigas.L'entitat també ha premiat Albert Orriols i Ramon Costa, campions de Catalunya de ral·lis i d'eslàlom; i ha lliurat la insígnia de plata a Carlos Miquel i Blai Trias, que aquesta temporada han aconseguit el seu primer títol amb l'Escuderia Osona, en concret, a l'SM Road de la Copa Catalana de Supermotard i la categoria PromoRacc1 2 temps de la Copa Catalana de Promovelocitat.Amb caràcter excepcional i de manera molt emotiva, el club ha lliurat la insígnia d'or a Jaume Panadès, que aquest any s'ha jubilat. La junta directiva en ple li ha agraït la tasca a l'Escuderia Osona i el Circuit d'Osona al llarg de la seva vida professional.Per últim, l'Escuderia Osona ha lliurat un agraïment a quatre clubs que col·laboren en les activitats organitzatives de l'entitat: l'Auto Esport Sabadell, l'Escuderia Gironella, l'Auto Esport Igualada i l'Escuderia Baix Empordà.Com cada any, els presents al sopar han escollit l'oficial de l'any. Enguany, ha estat elegit Ferran Moreno, de 35 anys, veí de Vilobí d'Onyar (la Selva) i que fa uns cinc anys que col·labora amb l'Escuderia Osona. "S'ho mereix, no ha fallat mai, sempre està a punt pel que faci falta", assegura Xavier Serra, cap dels oficials de l'Escuderia Osona.La gala d'aquest dissabte ha tingut un altre toc emotiu, ja que enguany se celebren els 50 anys de l'Escuderia Osona i del Ral·li Osona. En el seu discurs, el president del club, Joan Panadès, ha anunciat que, en aquest marc, s'organitzaran diverses activitats, com la publicació d'un llibre.