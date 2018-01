El Carnaval de Terra Endins recupera el pas pel carrer Sant Miquel

Presentació del Carnaval de Terra Endins. Foto: Carnaval de Terra Endins

Presentació del Carnaval de Terra Endins. Foto: Carnaval de Terra Endins

El Carnaval de Terra Endins , el carnaval més multitudinari d'Osona, ja escalfa motors i les 19 carrosses que desfilaran per la rua del proper 10 de febrer a Torelló ja treballen a contrarellotge per tenir-ho tot a punt. La presentació es va fer dissabte al teatre Cirvianum.El coordinador del Carnaval, Blai Marginedas, ha explicat que una de les novetats importants d'enguany serà que la rua tornarà a passar per l'emblemàtic carrer Sant Miquel. De fet, aquesta recuperació també implicarà que el jurat torni a decidir quina és la millor carrossa des d'aquesta via, "on els carrossaires es podran lluir molt bé".Enguany, el Carnaval arriba al seu 40è aniversari i per celebrar-ho s'ha creat un himne, que ha estat creat per Xevi Capdevila, el mateix compositor de les cançons del Pullassu i l'Himne de Senyoretes, amb la lletra de Jordi Moreno. Una altra de les grans novetats és precisament el relleu del rei carnestoltes, que en aquesta ocasió serà una dona i estrenarà vestit. Ella serà Concepció Farré, la tercera dona de la història del Carnaval.Els actes centrals del Carnaval de Terra Endins començaran dijous 8 de febrer amb la celebració del 21è Pullassu, on s'espera l'assistència d'un miler de persones, i continuarà divendres amb les Senyoretes i els Homenots. El coordinador del Carnaval, Blai Marginedas, ha explicat que enguany les Senyoretes consolidaran el recorregut que van fer l'any passat, "perquè va funcionar molt bé". El recorregut començarà a la plaça de la Vila i acabarà a la plaça Nova, on es farà la tradicional passarel·la amb totes les Senyoretes i els Homenots que vulguin mostrar les seves vestimentes al públic.El jurat, que recupera la seva posició al carrer Sant Miquel gràcies al canvi de recorregut, estarà format per Òscar Araujo (compositor de bandes sonores per pel·lícules i videojocs), Laura Fa (col·laboradora de programes del cor com Aruscity i Salvame), Santi Traïd (escenògraf de TV3), Quim Sala (rei del Carnaval de Terra Endins duran 19 anys seguits) Àurea Martí (maquilladora de TV3), Rafel Vives (exmembre de la Fura del Baus i presentador del programa Ja t’ho faràs de TV3) i Oriol Barrasa (guanyador del jurat popular d'El 9Nou).Fa uns anys el Carnaval va deixar de passar pel carrer Sant Miquel per qüestions de seguretat, ja que el carrer Bartomeu (la via que va a continuació del carrer Sant Miquel) era massa estret. Marginedas ha explicat que tot i que enguany s'hagi recuperat el pas pel carrer Sant Miquel, la rua girarà el traçat per tal d'evitar l'entrada al carrer Sant Bartomeu. Segons el coordinador de la festa, ja s'han realitzat les proves pertinents i les carrosses no tindran problemes per fer el gir.Una altra de les novetats d'enguany pels carrossaires és un espai exclusiu pels participants de la festa, un miler aproximadament, que serà al camp el Montserratí, l'antic camp de futbol. Blai Marginedas ha assenyalat que l'espai servirà perquè els carrossaires puguin fer "pinya" i disposin d'un lloc per vestir-se i maquillar-se abans de sortir a la rua.Pel que fa al dispositiu de seguretat de la nit del Carnaval, el coordinador de la festa ha explicat que continuarà en la línia dels últims anys. També serà similar pel ball de fi de festa al pavelló, on s'espera l'assistència d'unes 4.000 persones.La campanya per evitar un consum abusiu d'alcohol durant el Carnaval i, sobretot, entre menors també s'intensificarà enguany. Blai Marginedas ha explicat que els Mossos d'Esquadra incidiran molt més en conductes com per exemple en casos en què es trobin menors en possessió d'alcohol, o menors afectats per intoxicació etílica. "Els mateixos menors i els seus tutors podrien ser multats", ha assenyalat.Una de les novetats d'aquesta edició del Carnaval serà una prova pilot per fomentar el consum d'aigua durant la festa. La iniciativa consistirà en repartir entre carrossaires i alumnes de Batxillerat de la zona unes polseres identificatives que donaran accés a una ampolla d'aigua. En total es repartiran unes 3.000 ampolles. Segons Marginedas, la idea és estendre l'hàbit de beure aigua, també per combatre la deshidratació que provoca el consum d'alcohol i evitar o minimitzar les conseqüències negatives que pot tenir pel cos.Pel que fa a l'assistència de visitants al Carnaval de Terra Endins de Torelló, des de fa anys es repetia una xifra que rondava les 60.000 persones. Durant la festa de l'any passat, a través d'un estudi d'impacte encarregat per la Diputació de Barcelona, es va calcular que l'assistència el dia de la rua va ser d'unes 22.000 persones, "molt per sota de l'anunci que s'havia fet sempre". Marginedas ha assenyalat que a nivell general, entre Carnaval, Senyoretes i Pullassu es podria arribar a una xifra global d'unes 30.000 persones, "molt lluny de les 60.000".