Farrés s'acomiada del Dakar en cinquena posició

Gerard Farrés ha acabat cinquè en el seu últim Dakar en moto. Després de l'èxit del 2017, que va quedar tercer, en aquesta edició el manlleuenc ha lluitat fins a l'últim moment per arribar el podi. Pel que fa als osonencs, Laia Sanz ha estat la primera dona en creuar la meta i en la 12a posició, molt a prop del "top ten". Marc Solà ha quedat en la 19a.Nandu Jubany, que enguany s'estrenava a la prova, ha acabat el ral·li en 53a posició. Després de patir un accident poc abans de presentar-se a l'anterior edició, el cuiner osonenc ha complert el seu objectiu.El Dakar d'enguany s'ha caracteritzat per ser un dels més durs. Tot i que els pilots en moto han resistit, els que anaven en cotxe no han tingut tanta sort. Tant Nani Roma com Jaume Aregall han hagut d'abandonar el ral·li. D'una banda, el de Folgueroles va deixar el Dakar en la tercera etapa per un accident , i Aregall (de copilot) va abandonar per problemes mecànics a la setena etapa.D'altra banda, Rosa Romero (KTM) també va haver d'abandonar el ral·li per una ferida a l'engonal, després de patir un accident en moto. Així doncs, han arribat a meta 4 dels 7 osonencs que anaven al Dakar.