La Diputació actualitza la cartografia de Sant Hipòlit de Voltregà

Durant l'entrega de la cartografia actualitzada a l'Ajuntament de Sant Hipòlit Foto: Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona ha realitzat l'actualització de la cartografia topogràfica urbana 3D escala 1:1000 de Sant Hipòlit de Voltregà, una eina que ha de facilitar els treballs de diagnosi, planificació i gestió, així com per la presa de decisions estratègiques del municipi.Aquesta és també la que s'utilitza com a base de les cartografies temàtiques com ara el planejament urbanístic, la cartografia de cadastre i les xarxes de serveis i equipaments. El treball es va lliurar aquest divendres pel diputat d'Urbanisme i Habitatge, Josep Ramon Mut, a l'alcalde, Hipòlit Serra. Aquesta cartografia es lliura a l'Ajuntament en els formats Microstation, Autocad i PDF amb nivells i sistema de referència ETRS89.Per aquest treball s'han cartografiat 306 hectàrees del municipi, que corresponen a les hectàrees de sòl urbà i urbanitzable, així com les hectàrees del sòl no urbanitzable necessàries per a la planificació urbanística del seu àmbit territorial.