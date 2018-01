Orís posa en marxa un nou dipòsit d’aigua a Sant Genís

El nou dipòsit Foto: Ajuntament d'Orís

Orís va posar en marxa aquest desembre un nou dipòsit d’aigua potable a Sant Genís. Té una capacitat de 500 m3, tres vegades més del que funcionava fins ara, i abasteix els nuclis de Sant Genís, Bajalou i Saderra. A finals del mes d’agost van finalitzar les obres de construcció del nou dipòsit. Les obres han tingut un cost de 124.000 euros.D’altra banda, també s’ha renovat el sistema de cloració i el sistema de vàlvules millorar la gestió del sistema d’aigua que està connectat a una sistema de telecontrol. S’han pintat els dipòsits per integrar-los paisatgísticament a l’entorn. Des del consistori s’ha optat per no enderrocar l’antic dipòsit i utilitzar-lo per emmagatzemar aigua en cas d’urgència per incendis forestals.