Protecció de Dades dona la raó a un veí per un litigi amb l'Ajuntament de Sant Hipòlit

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (ACDP) ha donat la raó a un veí de Sant Hipòlit de Voltregà que denunciava que el consistori havia emès una carta on hi posava el seu nom, sense que ho hagués consentit. Hi constava com a integrant de la Comissió Anticorrupció del Voltreganès.El veí ho va denunciar a Protecció de Dades que va demanar les informacions corresponents a l'Ajuntament i ara conclou que es van cometre dues infraccions greus per la divulgació del nom. En declaracions a Osona.com, Carlos Sanjosé, cap de l'Àrea d'Inspecció, apunta que "no cal imposar mesures correctores" perquè l'Ajuntament ha acabat corregint les infraccions, traient el comunicat del web i del Facebook, i l'assumpte ha quedat resolt.No hi ha sanció perquè la llei diu que quan ho fa Ajuntament s'han d'adoptar mesures correctores. En aquest cas, ja no fa falta. De totes maneres, l'Ajuntament, ara d'un altre color polític, podria emetre recurs.