La Vetllada de Cuina Solidària es trasllada al Seminari de Vic

La Vetllada de Cuina Solidària ja escalfa els fogons per la 6a edició, que ve marcada pel canvi d’ubicació: es trasllada al Pati de l’Ós del Seminari de Vic . El certamen gastronòmic, que cada any aplega 25 cuiners i restauradors de les comarques d’Osona, el Ripollès i La Selva, té l’objectiu de recaptar fons per a finançar projectes benèfics. Se celebrarà el proper 28 de juny i aquest mes de gener s’ha obert la convocatòria per rebre els projectes solidaris de les entitats que vulguin ser beneficiàries del fons de la Vetllada. El període es tanca el 28 de febrer.Fins ara se celebrava a l’Escola d’Hostaleria de Tona. Per això, des de l’organització, s’agraeix la seva col·laboració durant aquests 5 anys. En aquest temps, la vetllada ha recollit alguns 56.000 euros, que han finançat una desena de projectes solidaris contra la pobresa i l’exclusió social. Raimon Casals, gerent del Seminari, va remarcar que la vetllada “encaixa completament amb el compromís social de l’edifici i, a la vegada, se suma al seguit d’accions culturals i gastronòmiques durant els mesos d’estiu ens permeten obrir-nos a la ciutat”.L’esdeveniment també és un aparador gastronòmic: consta d’un menú de 25 tapes elaborades per 25 xefs i restauradors de renom de les comarques ja mencionades de manera completament desinteressada.