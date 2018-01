​Calldetenes aprova un pressupost marcat per les obres del pavelló i l'endeutament

01/01/1970

El partit de Mariano Rajoy està cada cop més assetjat per uns escàndols que els tribunals van acreditant mentre el seu govern no mostra cap penediment per la violència desplegada a Catalunya. També són protagonistes la Guàrdia Civil, Carles Puigdemont, Pedro J. Ramírez i Alfredo Pérez Rubalcaba.