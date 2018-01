Aiguafreda vol fer la consulta al maig sobre si es queda al Vallès Oriental o s'integra a Osona

L'alcalde d'Aiguafreda, Joan Vila, al davant de l'ajuntament Foto: Jaume Ventura

Aiguafreda vol tornar a engegar el procés per acabar votant si es queden al Vallès Oriental o s'integren a Osona. Segons ha informat VOTV, l'ajuntament d'aquest petit municipi vol fer la consulta ciutadana el pròxim mes de maig. Després de posposar-la l'estiu de l'any passat pel procés polític que es vivia a Catalunya, ara el consistori està decidit a fer-la. Tot i això, l'alcalde Joan Vila condiciona el fer la consulta a que hi hagi un govern català estable que li doni suport.L'Ajuntament calcula que ha de tenir un marge d'entre dos i tres mesos per poder informar amb garanties a tots els veïns amb xerrades i amb el repartiment d'informació, i que d'aquesta manera puguin formar-se una opinió sobre el seu vot.La consulta pretén saber si els aiguafredencs volen quedar-se al Vallès Oriental o unir-se a Osona. L'any 1987 ja es va fer una consulta i en aquell moment va guanyar la primera opció, sobretot perquè l'Hospital de Vic encara no existia i el de Granollers sí.