Vic descarta implementar el porta a porta al nucli antic i a les zones comercials

Joan Ballana demana un informe sobre els recursos destinats a l'aplicació del porta a porta al nucli històric. Foto: Josep M. Montaner

Ara per ara, Vic no implementarà el sistema de recollida de residus porta a porta , ni al casc antic, ni a les zones comercials ni a tota la ciutat. L'equip de govern ha abandonat el projecte d'implementar-ho al nucli antic i els espais comercials. Així es va revelar aquest dimecres durant el ple. El regidor de Serveis de l'Ajuntament de Vic, Toni Serrat, ho atribuïa a "dubtes jurídics" que s'havien generat i al "poc consens polític".En declaracions a, Serrat ha aprofundit en aquests aspectes per explicar perquè s'abandona el que havia de ser el gran projecte de final de mandat. Els "dubtes jurídics" rauen en la possible incompatibilitat del regidor pel seu càrrec al Consell Comarcal, on també té la responsabilitat de residus i, per tant, forma part de l'empresa mixta Recollida de Residus d'Osona.L'aplicació del nou sistema feia que les empreses mixtes que es cuiden de recollir les deixalles a Vic (Vialnet, VicVerd i Recollida de Residus d'Osona) haguessin d'introduir canvis en la metodologia i havia de passar per ple. De fet, fa setmanes s'havia de prorrogar la gestió de Vialnet (on Serrat ocupa el càrrec de president) en un punt del ple que es va acabar retirant perquè Esquerra va plantejar la incompatibilitat del regidor. Això significaria que, tot i comptar amb el vot de Vic Per a Tots, perd la majoria perquè Serrat no podria votar.Des de l’oposició s’alega que les responsabilitats que té el regidor al Consell Comarcal fan incompatibles amb els projectes presentats al ple en matèria de residus. “Els serveis jurídics se’ls ha plantejat aquest dubte”, explica Serrat, remarcant que “no cobro res de cap empresa mixte, només hi tinc responsabilitats com a regidor de Serveis”. Davant d’aquest fet, es corre el risc que si es demostra la incompatibilitat, Serrat no pugui votar, es quedin amb 10 regidors de 21, i així no prospererien els projectes.Davant del dubte jurídic sorgit, doncs, l'equip de govern ha decidit abandonar la proposta. "Si avancem i d'aquí a uns mesos els donen la raó, tirar-ho enrere és de molt mal fer", diu Serrat, remarcant que "hem de ser prudents". A més, el regidor de Serveis apunta que "si no hi ha consens polític, millor no portar-lo a terme".Amb tot, remarca que es preveia que el projecte s'implementés al casc antic i després a tota la ciutat. En aquest sentit, recorda que la majoria de forces polítiques (totes excepte Plataforma Vigatana) van votar a favor de tirar-ho endavant. Finalment no hi va haver consens i no va prosperar, i no sembla que ho faci fins, almenys, la propera legislatura."Passem pàgina, però siguem innovadors", diu Serrat, que ara té com a objectiu mirar la recollida selectiva, els nivells dels quals estan estancats a Vic en els darrers 10 anys. El passat abril de 2016 es va deixar el projecte de tota la ciutat , pel poc consens. Des que es va començar a estudiar com implementar el porta a porta a tota la ciutat i fins ara s'han gastat uns 53 mil euros, 6.000 dels quals van anar a càrrec de l'Ajuntament, 19.500 de subvencions i 27.600 de Sermuvic.Joan Ballana, portaveu d'Esquerra, es mostra molt crític amb el projecte que estava "ple d'anomalies". El republicà considera que hi ha hagut manca de planificació i transparència i un malbaratament de temps i recursos. Ballana es pregunta "què s'ha fet amb els diners que s'hi han destinat" dels dos projectes fallits que "han acabat en un calaix". "Aquesta forma de governar d'acció-reacció genera que els recursos públics es malbaratin" apunta. Per això, demana responsabilitats i una reunió perquè s'expliqui, per exemple, la inversió en el càrrec de confiança, "contractat a dit perquè implementés ràpidament el porta a porta". "Són temps i recursos perduts que ningú se'n vol fer responsable", sentencia.En aquest sentit critica la falta de transparència del projecte. "Els grups de l'oposició no teníem cap informació de com s'implementaria", diu. A diferència de la primera proposta, en aquesta no s'hi van poder fer esmenes. El regidor també recorda que des de l'Agència Catalana de Residus no es recomanava un sistema de recollida mixt i apunta que el cost pel sistema híbrid era més alt que l'aplicació total a la ciutat.Ballana remarca que l'abandonament del projecte també té a veure amb la pròrroga de l'encomana de gestió de recollida a Vialnet que havia de passar pel darrer ple, però es va retirar. "Es pretenia prorrogar la gestió, sense haver-se acabat el contracte", diu el regidor, remarcant que "es podia impugnar per mala gestió". El republicà remarca, doncs, que "no és només un problema tècnic".Joan Coma, de Capgirem Vic, remarca que aquesta proposta "era un despropòsit". El regidor apunta que, principalment, ja es desaconsellava tècnicament perquè hi hauria turisme d'escombraries" i els habitants de la zona antiga anirien a tirar els residus a les zones on hi ha contenidors, com ha passat entre municipis veïns.D'altra banda, Coma explica que sembla que es volia aplicar el porta a porta sí o sí perquè l'empresa s'emportés la medalla d'haver posat en marxa aquest sistema a la ciutat. "S'estava prioritzant els interessos de l'empresa als de la ciutat", diu. En aquest sentit, el regidor remarca que des del seu grup sempre s'ha apostat per "la gestió directe municipal".De fet, recorda que des de la seva formació ja es va demanar quan es negociava el cartipàs a principis de legislatura que "ningú tingués dobles càrrecs d'aquest tipus que acaben generant incompatibilitats". Llavors van preferir mantenir-ho. "No es fa perquè s'anteposa els interessos d'un regidor als interessos de la ciutat", sentencia.El regidor també critica la posició d'ERC-Som Vic: "Tampoc comprem l'oposició electoralista que està fent", ja que "Esquerra està aplicant el porta a porta a tot arreu menys a Vic". "Que no es pugui tirar endavant també mostra la nul·la influència de PSC o Vic Per a Tots", conclou.Josep Anglada, de Plataforma Vigatana, ha estat en contra del porta a porta des dels seus inicis. Per això, des de la seva formació celebren la retirada de la darrera proposta de l'equip de govern. "Ni al cas antic ni en cap lloc de Vic", diu el regidor, recordant que el seu grup va recollir més d'un miler de signatures en contra de l'aplicació d'aquest sistema.Des de Vic Per a Tots, "és una mala notícia". Així ho explica Arnau Martí, remarcant que és una demostració de "la incapacitat de l'equip de govern de posar-se d'acord i la intransigència d'Esquerra ha fet impossible un projecte de ciutat". "Ens hagués situat com a pioners a Catalunya", ha apuntat."Aquesta proposta necessitava consensos i hi ha qui no els vol trobar" etziba al regidor. "En lloc de posar per davant la ciutat, ens quedem on estem i fent passes enrere, ja que hi ha moltes ciutats de l'àrea metropolitana que ho estan impulsant". Com Coma, Martí també apunta que és "incomprensible" com molts municipis governats per Esquerra s'ha aplicat el porta a porta. "Respon més a una tàctica electoral", sentencia.