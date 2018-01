La CUP de Torelló proposa despenjar les banderes que onegen a la Casa de la Vila

La façana de l'Ajuntament de Torelló, amb la bandera espanyola Foto: ACN

L' Ajuntament de Torelló va haver de penjar la bandera espanyola a l'edifici per una sentència del jutjat contenciós administratiu número 12 de Barcelona. La resolució amenaçava amb una multa i l'obertura de diligències penals si no es donava compliment a l'ordre. L'ensenya espanyola ocupa el pal central de la façana, entre la senyera i la municipal. L'espanyola ocupa el lloc de l'estelada, que està al balcó. L'Ajuntament de Torelló pren les mides per construir un quart pal, i poder encabir totes les banderes.La CUP de Torelló proposa despenjar "totes les banderes que onegen als pals de l'antiga Casa de la Vila perquè ja no té funcions d'Ajuntament" i que no col·loqui pals per banderes a la nova sala de plens. "Apel·lant a criteris de patrimoni històric, entenem que fer-ho podria pervertir l'essència arquitectònica d'aquest Bé Cultural d'Interès Nacional". També lamenten que un símbol "que genera un ampli rebuig entre la ciutadania de Torelló" hagi d'encapçalar per imperatiu legal la façana.La formació critica, en un comunicat, que l'equip de govern hagi fet "una lectura restrictiva del requeriment i que no hagi esgotat el recorregut legal". Per això, "ens podem al costat de l'alcalde i del seu equip per si volen replantejar la seva decisió i fer front conjuntament a les conseqüències de la política judicial espanyola", apunten.