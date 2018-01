Manlleu farà una passera de l'Embarcador del Ter a la Devesa

El projecte de la passera Foto: Aj. de Manlleu

Les pintades al pont de Can Molas reclamen una passera alternativa durant les obres. Foto: Adrià Costa

Manlleu finalment tindrà passera. Es construirà de l'Embarcador del Ter a la Devesa i es preveu que les obres puguin començar aquest mes de febrer. Tal com ha explicat l'alcalde Àlex Garrido a Osona.com, tindrà una llargada de 73 metres i tindrà dos nivells, amb una amplada de 3,70 metres, el superior, un d'inferior de gairebé 2 metres. "És un dels atractius i originalitat d'aquesta passera", diu l'alcalde, ja que, per exemple, "la plataforma inferior permet apropar-se a l'aigua" i pescar o contemplar el riu.El projecte té una inversió de 184.000 euros i es preveu que comenci aquest febrer. La durada d'execució no serà molt llarga; "són materials prefabricats". No hi haurà barana, serà reixada i metàl·lica, i la base és de peus de formigó armat. "L'estructura permet que el riu flueixi amb normalitat sense alterar-ne el seu curs", diu Garrido. La passera serà inundable, almenys un 20% de dies de tot un any no s'hi podrà passar per la crescuda del riu. Està pensada per als vianants i les bicicletes, tot i que també s'hi podria passar en cotxe."És el millor emplaçament que hem trobat perquè dinamitza tota la zona", du Garrido, remarcant que, per exemple, "l'activitat del Museu del Ter es podrà ampliar amb activitats a l'altra banda de la llera del riu". En aquest sentit, per l'alcalde, aquesta passera "augmenta l'atractiu de la zona de l'embarcador". Aquest projecte sorgeix del procés de participació ciutadana del passeig del Ter, que demanava connectar les dues bandes del Ter.D'altra banda, l'alcalde apunta que "aquesta passera serà d'ajuda quan comencin les obres del pont de Can Molas " pels veïns del barri de Vista Alegre. Una passera rodada és la seva principal reivindicació . S'haurà de veure si aquesta satisfà la seva proposta.