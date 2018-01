Els tres diputats d'Osona comencen la legislatura

Ramon Espadaler saludant Santi Rodriguez, del PP Foto: Josep M. Montaner

Pilarín Bayés arribant al Parlament amb Salvador Cardús. Foto: Adrià Costa

Catalunya ja té nou Parlament. Aquest dimecres es va formalitzar la constitució de la XII legislatura. Entre els 135 diputats que van prendre possessió, n'hi ha tres d'Osona: Marta Rovira (ERC), Ramon Espadaler (PSC-Units per Avançar) i Marta Moreta (PSC-Units per Avançar). Les dues martes repeteixen legislatura mentre que Espadaler torna, després que el passat mandat no entrés Unió.Carles Mundó ocupava la 5a posició a ERC, però finalment va renunciar al càrrec de diputat , abandonant així la primera línia de la vida política. El gurbetà tornarà exercir d'advocat.La mesa del Parlament ha estat constituïda en segona volta, per no obtenir majoria absoluta. Roger Torrent, d'Esquerra, ha estat escollit president amb 65 vots, de Junts per Catalunya, ERC i la CUP. Precisament, Marta Rovira, secretària general del partit, ha estat l'encarregada de votar en nom d'Oriol Junqueras, empresonat a Estremera.Aquesta i si tornarà o no Puigdemont i els consellers cessats és una de les incògnites d'aquests dies. L'alcaldessa de Vic Anna Erra ocupa la 21a posició a la llista de Barcelona per Junts per Catalunya. En cas que els cinc diputats que estan a Bèlgica renunciessin al càrrec, l'alcaldessa de Vic entraria al Parlament, com a diputada.Entre el públic, com és habitual el primer dia de legislatura, hi havia diversos osonencs convidats. S'hi ha pogut veure l'exalcalde de Manlleu, Ramon Sitjà; el president del PSC a Osona, Sergi Vilamala; l'alcalde de Prats, Isaac Peraire; la ninotaire Pilarín Bayés i el rector de la UVic-UCC, Jordi Montaña, entre altres.