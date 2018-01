Vic aprova inicialment el POUM en un debat marcat per la urbanització del Graell i el vial del Puig dels Jueus

El ple de l'Ajuntament de Vic va estrenar el 2018 amb un dels punts més importants del mandat: el nou POUM (Pla d'Ordenació Urbanística Municipal). Aquest dimecres es va aprovar inicialment el planejament amb els vots a favor de l'equip de govern (PDECat, Unió i PSC) i el vot del regidor de Vic Per a Tots, Arnau Martí. ERC-Som Vic va votar-hi en contra, i Capgirem Vic i Plataforma Vigatana es van abstenir.Aquest nou POUM substitueix el que el Tribunal Suprem va anul·lar el passat maig de 2015. La sentència considerava que la requalificació de zona industrial a residencial del sector Genís Antel patia un perill d'inundabilitat greu. Amb el nou planejament, es preveu que aquesta zona serà no urbanitzable, convertint-se així en un gran pulmó verd per a la ciutat.La regidora d'Urbanisme, Fabiana Palmero, va remarcar que l'objectiu del nou pla era millorar la qualitat de vida dels habitants, la cohesió social, tot incorporant els conceptes de "sostenibilitat i salut", seguint impulsant el desenvolupament econòmic i social.Palmero va apuntar que s'aposta per "una ciutat compacta" que prioritza el sòl existent i es programa mínimament sòl residencial, donant resposta al creixement demogràfic previst. En aquest sentit, el nou document contempla un decreixement de la població. En l'anterior s'estimava que hi hauria 80.000 persones, mentre que l'actual en contempla 50.000.

Fabiana Palmero va presentar les línies principals del POUM, Foto: Josep M. Montaner

Barnolas i Ballana, abans de començar el ple. Foto: Josep M. Montaner

Colomer, durant la seva intervenció. Foto: Josep M. Montaner



Joan Ballana es va mostrar crític amb el nou POUM. Foto: Josep M. Montaner

Marc Barnolas va anunciar un canvi de vot si es cumplien les seves propostes. Foto: Josep M. Montaner



Anglada va canviar el vot a canvi de la durada de dies de l'exposició pública. Foto: Josep M. Montaner

Arnau Martí va ser l'únic grup de l'oposició que hi va votar a favor. Foto: Josep M. Montaner



Fabiana Palmero va ser el centre d'atenció del debat sobre el POUM. Foto: Josep M. Montaner

Anna Erra, que va tancar el debat, anava de groc, el color que reclama la llibertat dels presos. Foto: Josep M. Montaner



L'equip redactor del POUM. Foto: Josep M. Montaner

Sara Blázquez i Joan Coma, durant el ple Foto: Josep M. Montaner



Josep-Ramon Soldevila, durant el ple Foto: Josep M. Montaner



Àlvar Solà, durant el ple de dimecres Foto: Josep M. Montaner

També va remarcar la importància del riu com a "eix vertebrador" de la ciutat, en lloc de "barrera". En aquest sentit va destacar, la previsió d'equipaments esportius, la futura nova biblioteca, el nou campus universitari del Prat d'en Galliners, la recuperació de l'entorn del riu, l'anella verda, etc.Tot i que l'aprovació inicial va arribar al plenari amb poc suport, la majoria dels grups van remarcar la voluntat de canviar el sentit del vot en cas que es complissin les seves propostes. Algunes difícils, com la discrepància a la urbanització del Graell. En tot cas, els grups van agrair el treball de l'equip redactor i el de la regidora d'Urbanisme, Fabiana Palmero.La urbanització al Graell es va començar el 2007, en plena bombolla immobiliària. Llavors es preveia un creixement demogràfic i la Generalitat va començar a construir el clavegueram per uns habitatges (una inversió de 2 milions d'euros per l'ARE, àrea residencial estratègica), que es van acabar aturant. Precisament aquesta actuació és la que determina el vot dels principals grups de l'oposició: ERC i Capgirem.Palmero explicava que l'Incasòl ha invertit en la zona "i ara no anul·larà el pla director si ha d'assumir els costos de la inversió". Segons la regidora, no accediran a "desprogramar" completament la zona catalogada com a àrea residencial estratègica. Tot i això, va valorar molt positivament que s'hagués aconseguit reduïr l'actuació en un 35%. Pel que fa al vial del Puig dels Jueus, Palmero remarcava que des de l'equip de govern no volien que "fos vinculant ara mateix". Per això s'ha fet un traçat amb un menor impacte per treure 4.000 cotxes de la ronda Camprodon.Aquestes van ser les dues propostes que van portar més discrepància al ple: la urbanització del Graell i la construcció d'un vial al nord de la ciutat a l'entrada per la Ronda Camprodon, el Puig dels Jueus. Des d'Esquerra, Jaume Colomer i Joan Ballana es van dividir la intervenció. Colomer va reconèixer que era un "bon POUM" per la previsió de creixement realista i la incorporació de les propostes dels altres partits. Tot i així, "no hem trobat el desllorigador" en, principalment dos elements estructurals: El Graell i el vial del Puig dels Jueus.Ballana va ser l'encarregat de desenvolupar els "dos talons d'Aquil·les". D'una banda, el republicà va criticar el poc compromís de l'equip de govern el projecte del Graell. "Cal convertir-ho en un gran parc rural de la ciutat, però invertir-hi", deia Ballana, remarcant que "no n'hi ha prou amb la inversió d'Incasòl".Pel que fa al Puig dels Jueus, el republicà va criticar la congelació del Pla Especial del Puig dels Jueus i que la proposta que consta en el POUM per pacificar la ronda de Camprodon "entra en contradicció" amb els conceptes de "ciutat verda i saludable". Per aquests "dos esculls" els d'Esquerra hi van votar en contra. El portaveu de l'oposició va demanar també que l'alcaldessa s'impliqués més en el planejament de la ciutat.Per la seva banda, Marc Barnolas de Capgirem Vic també va posar èmfasi en el Graell i el vial al Puig dels Jueus. El cupaire va remarcar que "el nyap del Graell" ja està fet i per això "encara som a temps de crear un parc arqueològic i desprogramar totalment la urbanització". "És una llosa, però es podria ser un gran consens de ciutat".Barnolas va apuntar que el pla especial del vial es quedés "a la nevera" era millor, tot i que va criticar que es quedés sense resoldre "un punt crític de l'entrada de Vic. "Cal estudiar-ho", remarcava. El regidor va remarcar "l'oposició constructiva" que es volia fer des del seu grup i la possibilitat de canviar el sentit del vot si s'accepten les seves demandes de cara l'aprovació provisional.Josep Anglada de Plataforma Vigatana es va mostrar especialment crític amb el nou POUM perquè "se'ns va dir que aquest planejament seria una revisió de l'anul·lat el 2010". El regidor va criticar que el nou text preveia que "els vehicles no puguin entrar a la ciutat", remarcant que aquesta mesura anava en detriment de Vic, convertint-lo "en un pessebre". Finalment, Anglada va canviar el sentit del seu vot perquè va aconseguir que s'allargués 15 dies més l'exposició pública del document.Pel que fa a Arnau Martí, de Vic Per a Tots, va remarcar que cal "reordenar el Puig dels Jueus" i va remarcar que la solució al Graell "és la possible", tot i no ser l'òptima. Vic Per a Tots va proposar diferents esmenes al POUM en relació a l'habitatge, sòls no urbanitzables i un sistema d'equipaments equilibrat, entre altres.L'alcaldessa de Vic Anna Erra va tancar el debat remarcant l'oportunitat que va suposar "tornar a reformular la ciutat", després "del got d'aigua freda" quan es va anul·lar el POUM. En aquest sentit, Erra, com van fer la majoria de regidors, va agrair la feina de l'equip tècnic, la regidora Palmero, i la ciutadania que hi ha participat. "El POUM s'ha enriquit amb totes aquestes propostes", va dir l'alcaldessa, remarcant que seguís el procés "amb aquesta idea constructiva".Aquesta aprovació és una part del llarg procés que culmina amb la publicació final. El passat novembre de 2016 es va aprovar l'avanç de POUM, ara l'aprovació inicial amb noves propostes, es tornarà a sotmetre a informació pública i haurà de tornar a passar pel ple (aprovació provisional).Aquest és l'últim pas a nivell municipal, llavors es tramita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el conseller del qual és l'encarregat de l'aprovació definitiva. La seva entrada en vigor es produeix en el moment de la publicació al DOGC.El sistema de recollida porta a porta que s'havia d'instaurar al casc antic i a la zona comercial no es farà. Així ho va explicar aquest dimecres el regidor Toni Serrat, per una pregunta d'ERC i Capgirem, després de "no trobar consens polític" i córrer el risc d'enfrontar-se a "dubtes jurídics". "No serem il·lusos de tirar una cosa endavant perquè al cap d'uns mesos haguem de retrocedir", sentenciava el regidor.El ple va durar 3 hores i mitja i es van aprovar tots els dictàmens. La moció que va presentar Esquerra sobre la realització d'un projecte transversal d'inclusió sociolaboral no va prosperar. Hi va votar a favor Esquerra, Capgirem i Vic Per a Tots, mentre que l'equip de govern i Plataforma van votar-hi en contra.