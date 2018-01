Rosa Romero abandona el Dakar per una ferida a l’engonal

Rosa Romero ha hagut d’abanondar el Dakar per una ferida a l’engonal. La pilot de Sant Hipòlit va patir una aparatosa caiguda aquest dimarts poc després de la sortida. Tot i que va poder aixecar la moto i reprendre el camí, es va fer un tall profund a l’engonal de la cama esquerra amb una peça metàl·lica del manillar en l’impacte.La pilot va seguir cap a la meta i llavors la va intervenir l’equip mèdic amb 8 punts de sutura. Tot i que la de Sant Hipòlit volia reprendre l’etapa d’aquest dimecres, els metges han decretat que no sortís per la possibilitat que se li empitjorés la ferida. Romero estava a la 66a posició de la classificació general. Romero és dona de Nani Roma, que ja va haver d’abandonar el Dakar a la tercera etapa per un accident