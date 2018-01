El Mercat de Música Viva de Vic visita el festival Eurosonic

Durant la trobada de professionals al festival holandès Eurosonic Foto: MMVV

El Mercat de Música Viva de Vic (MMVV) està de visita al festival Eurosonic, a Groningen (Països Baixos). Es tracta d'un festival de música indie i pop rock i, com el MMVV, és un dels festivals que forma part del programa Estat membres de l'European Talent Exchange Programme (ETEP). Aquesta iniciativa, que compta amb el suport de la Unió Europea, promou l'intercanvi i el negoci entre grups i festivals del continent.L'Eurosonic Noorderslag és una de les trobades professionals de música indie i pop-rock més importants del continent i se celebra del 17 al 20 de gener. A més d'estar obert al públic general, també està orientat als professionals del sector per mostrar les darreres tendències musicals i els artistes europeus emergents. Enguany el festival holandès acull quatre grups catalans: Mueveloreina, Museless, Odina i The Zephyr Bones. Des del 2012 n'hi han passat un total de 24. Precisament la presència d'aquests grups és possible gràcies al programa ETEP, que promou l'intercanvi artístic entre festivals europeus.