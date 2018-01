Gerard Farrés frega el podi del Dakar situant-se quart a general

El manlleuenc Gerard Farrés ha escalat posicions en la desena etapa del Dakar 2018 , fregant el podi. Va aconseguir arribar tercer a la meta (Belén) i es van sancionar altres pilots de moto per saltar-se un punt de la ruta per agafar un camí equivocat. D'aquesta manera s'ha acabat situant quart en la classificació general. El recorregut de la desena etapa, entre Salta i Belén, era de 373 quilòmetres cronometrats i 424 d'enllaç.Pel que fa a Laia Sanz va aconseguir salvar la jornada, tot i patir un accident. La pilot instal·lada a Seva va entrar en 11a posició després d'un accident que la va deixar sense instruments de navegació, cosa que li va fer perdre mitja hora en l'inici de l'etapa. Tot i això, Sanz, com Farrés, encara aquests últims trams del Dakar en bones posicions, ja que ocupa la 15a posició. La resta de participants de la comarca, Marc Solà, Rosa Romero i Nandu Jubany, ocupen la 22a posició, la 62a i la 70a respectivament.Aquest dissabte acaba l'edició del Dakar d'enguany i només queden 4 etapes: dimecres etapa 11 (Belén-Fiambalá-Chilecito), dijous etapa 12 (Fiambalá-Chilecito-San Juan), divendres etapa 13 (San Juan-Córdoba), i dissabte etapa 14 (Córdoba).