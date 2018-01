El temporal de vent provoca problemes a la R3

#ProteccioCivil Alerta #VENTCAT les properes hores el vent bufarà amb força al litoral i prelitoral des de Barcelona fins el Baix Camp. Molta precaució!!! — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 17 de gener de 2018

Ratxes màximes de vent fins a les 4.00 h TU, destaquen (km/h): Espot (2519 m.) 115.9, Pantà de Siurana 94.7, Alguaire 84.6, Montserrat - Sant Dimes 73.8, Tarragona i Vallirana 72, Barcelona - Zona Universitària 71.6 #meteocat pic.twitter.com/PY8hXsBtzJ — Meteocat (@meteocat) 17 de gener de 2018

Les fortes ventades estan afectant des d'aquesta nit i durant tota la matinada les zones de la costa, prelitoral, el sud del país, el Pirineu i, en menys mesura, la plana de Lleida, Ponent, meitat sud de la Catalunya Central. De fet, en alguns punts del Pirineu ja s'han superat les ratxes de 110 km/h i els 70 km/h a l'àrea metropolitana de Barcelona, un lloc poc habitual a les ventades. Protecció Civil ja va activar aquest dimarts a la tarda la prealerta del pla Ventcart per la previsió de fortes ventades al litoral i prelitoral central i sud.El vent continuarà fins a la tarda, quan quedarà restringit a les zones habituals: Pirineu i nord i sud del Principat. El sol es mantindrà durant tot el dia, amb núvols esporàdics que podrien provocar algun ruixat arreu.A hores d'ara, el vent ha provocat algunes petites destrosses (mobiliari urbà a terra i branques d'arbre) i el telèfon 112 ja ha rebut una vintena de trucades. Protecció Civil demana precaució.El temporal també està afectant la xarxa ferroviària, segons informa Rodalies . A la línia R3, en el tram del Ripollès (també el de la Cerdanya) els trens han reduït la velocitat a causa del temporal. I la circulació ha quedat interrompuda entre Puigcerdà i la Tor de Querol, pel que s'estableix un servei per carretera entre aquestes estacions.D'altra banda, a hores d'ara i almenys fins a les 11 del matí, també hi ha la circulació interrompuda entre l'Ametlla i Mont-roig del Camp, per les fortes ratxes de vent. En aquest tram, s'ha establert un servei alternatiu per carretera.