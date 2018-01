Concentracions arreu d'Osona per reclamar la llibertat dels presos tres mesos després de l'empresonament dels «Jordis»

Aquest dimarts fa 3 mesos de l'empresonament dels «Jordis» Foto: Josep M. Montaner

Nova concentració a la plaça Major de Vic per reclamar la llibertat dels presos polítics. Precisament aquest dimarts fa 3 mesos que van empresonar Jordi Sànchez de l'ANC i Jordi Cuixart d'Òmnium Cultural a Soto del Real, acusats del delicte de sedició. Oriol Junqueras i Joaquim Forn porten 75 dies tancats a Estremera. A Osona, la protesta més multitudinària ha tingut lloc a la plaça Major de Vic, que fa mesos que té la pancarta "Llibertat presos polítics". Alguns municipis ja van fer la concentració dilluns, com fan els darrers mesos.A Vic, han llegit un manifest els representants d'ANC, Òmnium i el Comitè de Defensa de la República. En aquest s'ha criticat l'actuació de l'Estat "com una dictadura", ja que "ens jutgen i ens priven de la llibertat per manifestar-nos pacíficament", remarcant que les entitats "no hem comès cap delicte". "Empresonant els dos Jordis ens han empresonat a tots", han apuntat.Han recordat les cassolades i les espelmes que van omplir places d'arreu de Catalunya "amb l'esperança que aquest malson acabaria", "i en tot aquest temps al govern espanyol ni tan sols li han pujat els colors". En aquest sentit han criticat l'ordre de presó preventiva "escandalosa i alarmant". En aquest sentit, han criticat que s'estan vulnerant "el dret d'expressió, d'opinió, de manifestació, d'associació i participació", a més de no respectar els principis d'imparcialitat ni d'independència judicial."Jordis: Sou l'exemple viu la lluita pacífica d'un poble per a una societat més lliure", han conclòs. Després de llegir el text, han llegit un altre manifest la Comissió de drets fonamentals del col·legi d'advocats de Vic. Finalment s'ha entonat el Romanç dels Segadors i l'himne nacional.