Hem conegut a la Dolors que fa 16 anys va adoptar a una nena amb Síndrome de Down @nohoserac1 pic.twitter.com/I8cVyqpB5v — Lali Colomé (@LaliColome) 15 de gener de 2018

El programa No ho sé de RAC1, que presenta Agnès Marquès, ha estrenat una nova secció amb una història osonenca. Es tracta del testimoni de la Dolors, una mare soltera de Manlleu que va adoptar una nena amb síndrome de Down.A Catalunya, en els darrers 20 anys, només hi ha hagut 120 casos com el seu. La manlleuenca ha explicat el seu testimoni, des del procés d'adopció, l'escolarització fins a l'actualitat. "És el millor que he fet mai", deia la mare als micròfons de la ràdio privada catalana.Escolta tot el programa: