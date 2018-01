El Síndic de Greuges atendrà consultes a Vic el proper dimarts 23 de gener

L’equip del Síndic de Greuges de Catalunya es desplaçarà a Vic el proper dimarts 23 de gener per atendre, a les dependències del Palau Bojons, aquelles consultes i queixes relacionades amb les actuacions de les administracions públiques o de les empreses que presten serveis d’interès general.Totes les persones interessades en ser rebudes per l’equip del Síndic han de concertar l’entrevista prèviament trucant al telèfon 900 124 124 o bé enviant un correu electrònic a [email protected] , amb el nom i el número de telèfon per poder-hi contactar.