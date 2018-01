Centelles enceta la gresca a Osona amb el Cau de Bruixes i el primer Carnaval al calendari

El 21è Cau de Bruixes de Centelles es va presentar aquest dimarts amb tot el rigor i motivació dels seus organitzadors i també amb la presència de tres de les bruixes de l'any. Entre les novetats d'enguany Cau, destaca la reducció dels actes en més d'un 35%. Es treu bàsicament els espectacles alternatius al central, l’animació i música al carrer, els tallers per als més menuts, i l’històric Passatge de les Puces, entre altres.D'altra banda, s'amplien els carrers temàtics, com el Marquès de Peñaplata i l'Anselm Clavé, el fotoreclam del Passeig anomenat El Tron de la Terra o el nou Passatge de la revolta de les bruixes, organitzat per l'esplai Les Cent Teies i que serà de pagament.Els altres carrers ambientats es repeteixen com en els darrers anys i seran el Sant Antoni, Sant Joan, Nou, Socós i les escales del Serrat. Les principals activitats es concentren el dissabte 27 de gener. Una altra novetat d'enguany pel dia central del Cau serà el concert organitzat per l'entitat juvenil local Accent Jove el dissabte al vespre amb un concert a l'aire lliure davant de la Rectoria amb Sleeping the monkey.La festa del dissabte 27 inclourà també el popular Mercat Màgic del Passeig i l'antiga Sagrera, cercaviles, tallers, concentracions de bruixes de tot el món, correfocs, espectacle renovat central Les Bruixes amb Gog i Magog i Pierrot Teatre, el sàbat de les bruixes de l'any i la proclamació de la bruixa del 2018, el ritual de l'harmonia i la comunicació amb la bruixa Imma del Destí i per acabar l'activitat es tornarà a gaudir del Joc del llop a càrrec del grup de teatre local El Triquet.El cartell d'enguany ha anat a càrrec de l'artista local Eulàlia Llopart i mostra les cares de sis bruixes, maquillades de forma carnavalesca i a punt per celebrar la festa i el posterior aquelarre.Dimarts també es va presentar conjuntament amb el Cau de Bruixes el 38è Carnestoltes de Centelles un dels primers de Catalunya en el calendari de les festes de la disbauxa i on la rua és l'acte central de la festa. Una rua prevista pel dissabte 3 de febrer amb de més de mil persones, disfressades en una vintena de comparses i carrosses. La majoria són del mateix poble, però també hi ha participants de pobles veïns com Aiguafreda, Hostalets de Balenyà, Tagamanent, El Figaró, Tona, Seva o Sant Martí de Centelles.No obstant els actes començaran el diumenge 28 de gener a la una del migdia davant la Capella de Jesús amb el pregó satíric i que reflexionarà sobre el moment convuls i únic que viu el nostre poble i el nostre país. L'actuació anirà a càrrec dels que ells mateixos s'autoanomenen Els més cabrons del poble i que està format per la colla de diables centellencs Cabrons i Bruixes.El pregó l'han titulat com a "Versus carnavalescos" i consistirà en una lectura de fets remarcables amb l'estil dels versots que reciten les colles de diables del nostre país i molt similars a les corrandes de caramelles de les corals catalanes. El ball de carnaval del dissabte 3 de febrer anirà a càrrec del grup de versions Dalton Bang en la seva gira #Atracatour amb un repàs dels hits dels 70 i acabant amb la música patxanga més actual i finalitzant el ball amb el DJ local kuRu.

