​Deu experts expliquen la seva experiència temàtica sobre economia social al Vicjove

Durant la sessió sobre economia social al Vicjove Foto: Aj. de Vic

Una desena d'experts van compartir aquest divendres passat la seva experiència al capdavant de projectes d'economia social, cooperativisme i associacionisme de la ciutat de Vic i la comarca d'Osona al Vicjove, davant d'una vintena d'assistents, en el que va ser la primera sessió del mes temàtic dedicat a l'economia social al Vicjove El regidor de Joves, Titi Roca, explica que aquesta iniciativa té el seu origen en el Pla Local de Joventut 2017-2020, quan en la fase de redacció "el jovent va mostrar la seva inquietud per conèixer més en profunditat el cooperativisme i l'economia social". El membre de la Xarxa d'Economia Social de Catalunya i de la cooperativa Opcions, Rubén Suriñach, va exercir de moderador de la taula rodona, i va afirmar que "Catalunya és un referent mundial en economia social i solidària", malgrat que encara hi ha "poc coneixement i poca autoidentificació amb el terme des del mateix sector".En la xerrada també hi va intervenir Laia Hernández de la cooperativa La Fera Ferotge; Sergi Solà d'El Serradet de Barneres; Nil Saladich de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central; Toni Soldevila, de la cooperativa Punch!; Ramon Furriols, de l'entitat Projecte Aurora; Helena Campàs de la cooperativa Mengem Osona; Sara Blázquez, de la cooperativa de comunicació Dies d'Agost; Anna Arisa, de la cooperativa agrària i gastronòmica Sambacus; i Josep Freixa, de la Cooperativa Oikia i l'entitat social Tapís.La taula rodona del passat divendres ha donat el tret de sortida al cicle "Mes de l'economia social al Vicjove". Aquesta setmana vinent hi ha programat un vespre de teatre social amb un fòrum de debat posterior. El divendres 26 serà el torn de les sessions d'assessorament personalitzat a joves. Durant tot aquest mes, l'oferta d'activitats es completa amb l'exposició "Memòria Històrica del Cooperativisme", que es pot visitar també a les instal·lacions del Vicjove.

Consulta tota la informació del Vicjove