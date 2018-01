Lluís Parareda, pres polític, pregoner de la Festa Major d'hivern de Prats de Lluçanès

Lluís Parareda Foto: Aj. de Prats de Lluçanès

Lluís Parareda i Mora serà el pregoner de la Festa Major de Sant Vicenç de Prats de Lluçanès d'enguany. Parareda va declarar-se insubmís al servei militar (la mili) i això el va portar a la presó el 1989.Tal com explica l'Ajuntament en una nota, l'alcalde, Isaac Peraire, apunta que "aquest any hem volgut contribuir a no normalitzar la situació que viu el nostre país, i lligar el Pregó també amb la història recent del nostre poble. Així, el pregó anirà a càrrec del pradenc Lluís Parareda, que va estar empresonat per motius polítics". El pregó de la Festa Major d'Hivern es farà el dia 21 de gener a les 9 del vespre.Precisament, l'any passat l'Ajuntament ja va introduir un espai de reflexió i contingut a la festa mitjançant el pregó. Manel Bueno va protagonitzar el pregó del 2017, parlant de la seva trajectòria com a refugiat i l'actual recerca el seu pare enterrat en una fossa comuna del voltant del poble.

