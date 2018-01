L'Auditori de Calldetenes estrena nova temporada carregada d'humor

L' Auditori Teatre de Calldetenes estrena temporada aquest proper 21 de gener amb la VI edició del festival de pallassos Calldeclowns, que aplegarà quatre obres durant quatre diumenges consecutius. La primera obra del Festival és el Circ dels Albergínia de la cia. Pengim-Penjam amb un espectacle de pallassos off de la pista. El segon espectacle serà un recull dels millors números del mític Tortell Poltrona, Post clàssic (28 de gener). El primer diumenge de febrer es representarà Safari , una obra pels més petits amb una escenografia singular elaborada per la cia. La Baldufa. Finalment, per tancar el cicle, la pallassa Pepa Plana oferirà un número ambientat en un imaginari de somni, en Paradís Pintat (11 febrer).A banda del Festival de Pallassos, l'Auditori també compta amb una programació eclèctica per a tots els públics. El 17 de febrer, aterra Nadia, una obra de teatre documental en la que la seva protagonista narra en primera persona la seva experiència d'infantesa a l'Afganistan fins a arribar a Barcelona. Durant el mes de febrer també tindrà lloc el Cicle Audiovisual de Muntanya i Aventura, que oferirà projeccions i documentals amb imatges i periples espectaculars.El mes de març acollirà una comèdia i un espectacle de poesia. Ruth i Mercè separades... i què? és l'espectacle d'humor, en què les protagonistes resoldran els seus conflictes amb solucions divertides. Tornar, per la seva banda, és una coproducció de Teatres d'Osona, que es representarà conjuntament a l'Atlàntida de Vic, al Teatre Cirvianum de Torelló i a l'Auditori de Calldetenes, que proposa un viatge d'Essaouira a Vic, i de Vic als carrers de la Barceloneta, a través de les vivències de Noemí Morral.La temporada la tancarà la programació els mesos d'abril i maig amb l'obra guanyador dels Premis BBVA de Teatre, Not a moment too soon, un espectacle de dansa contemporània amb influències del pensament budista, que es basa en una revelació de Merce Cunningham a qui el llegendari músic John Cage va endinsar en la filosofia budista. Finalment el grup de teatre local de Calldetenes, l'Espardenya Teatre, també oferirà tres adaptacions d'obres clàssiques: Crim i Silenci, El somni d'una nit d'estiu i el Jardí de Flaira-nàs.