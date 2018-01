L'Escola de Mestres d'Osona fa 40 anys

Durant el curs 2017-2018 la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes commemora els 40 anys de la creació de l’Escola de Mestres que és l’origen d’aquesta Facultat i també de la Universitat de Vic . L’acte principal de la commemoració tindrà lloc el dia 18 de maig a l’Atlàntida de Vic, amb un espectacle interactiu que posarà de manifest la història de l’Escola i els valors de l‘educació.Amb el nom oficial d’Escola Universitària de Mestres Jaume Balmes, el centre es va inaugurar el 4 d’octubre de 1977 amb l’objectiu de “contribuir a l’educació permanent, l’educació integrada en el món i integradora d’aquest món i a l’educació com a patrimoni de tothom”, tal com va anunciar el primer director de l’Escola, Salvador Reguant, durant l’acte d’inauguració del primer curs a la Sala de al Columna de l’Ajuntament de Vic. L’escola començava amb 150 alumnes, distribuïts en tres grups, dos al matí i un a la tarda, i 17 professors.L’any 1997, amb el reconeixement de la Universitat de Vic per part del Parlament de Catalunya, el centre es va convertir en Facultat d’Educació i posteriorment en Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes, com se la coneix avui. Per la seva direcció hi han passat Salvador Reguant, Ricard Torrents, Josep Tió, Antoni Tort, Assumpta Fargas, Francesc Codina, Pere Pujolàs, Joan Soler i l’actual degà, Eduard Ramírez. Per les seves aules hi han passat uns 5000 graduats i uns 250 professors.Actualment la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes és la facultat que aporta un major nombre d’estudiants al conjunt de la Universitat. En total són 1.570 estudiants matriculats en els 7 graus, que representen un 36% del total de l’estudiantat de la UVic. La Facultat ofereix els graus de Mestre Educació Infantil, Mestre d’Educació Primària, doble grau en Mestre d’Educació Infantil i Primària amb menció d’anglès; Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport; Educació Social i Psicologia. També ofereix Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades, juntament amb la UOC, a més de 7 màsters oficials.Per tal de commemorar aquests 40 anys, durant tot el curs s’han anat succeint diversos actes de celebració. L’acte central de commemoració dels 40 anys de l’Escola de Mestres tindrà lloc el 18 de maig a l’Atlàntida i posarà el punt final. També s’acaba de posar en marxa un mapa interactiu de geolocalització per aconseguir la imatge d’on treballen els i les professionals de magisteri formats a Vic, i veure l’impacte que ha tingut l’Escola en el territori.L’arribada dels estudis de Mestre a la ciutat de Vic l’any 1977, adscrits a la Universitat de Barcelona, representava la recuperació de la tradició universitària de la ciutat, que es remunta al segle X amb l’Escola Catedralícia i, posteriorment, amb l’Estudi general o Universitat Literària, vigent fins al 1717. L’any 1981 s’incorporava al projecte universitari l’Escola d’Infermeria, i cinc anys després l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials d’Osona, formant els Estudis Universitaris de Vic, als quals l’any 1989 s’incorporaria l’Escola Universitària Politècnica d’Osona.