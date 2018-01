Farrés i Sanz encaren l'últim tram del Dakar entre els 15 primers

Els pilots de moto Gerard Farrés i Laia Sanz encaren les darreres etapes del Dakar entre els 15 primers. Aquest dilluns s'havia de disputar la novena etapa, però per motius climatològics i logístics l'organització va decidir suspendre la prova. Aquest dimarts comencen la desena etapa, entre Salta i Belén, amb 373 quilòmetres cronometrats i 424 d'enllaç.Tant Farrés com Sanz encaren aquest últim tram del Dakar en bones posicions. El manlleuenc ocupa la 9a posició a la general, mentre que la motorista instal·lada a Seva ocupa la 14a. La resta de participants de la comarca, Marc Solà, Nandu Jubany i Rosa Romero, ocupen la 25a posició, la 56a i la 69a respectivament.Aquest dissabte acaba l'edició del Dakar d'enguany. Si no hi ha nous impediments, queden 4 etapes: dimecres etapa 11 (Belén-Fiambalá-Chilecito), dijous etapa 12 (Fiambalá-Chilecito-San Juan), divendres etapa 13 (San Juan-Córdoba), i dissabte etapa 14 (Córdoba).El Dakar d'enguany es caracteritza per ser un dels més durs. Tot i que els pilots en moto han resistit, els que anaven en cotxe no han tingut tanta sort. Tant Nani Roma com Jaume Aregall han hagut d'abandonar el ral·li. D'una banda, el de Folgueroles va deixar el Dakar en la tercera etapa per un accident , i Aregall (de copilot) va abandonar per problemes mecànics a la setena etapa.