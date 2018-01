Nova concentració dimarts, als tres mesos de l'empresonament dels «Jordis»

L'ANC i Òmnium fan una crida a concentrar-se aquest dimarts, 16 de gener, a les 8 del vespre davant dels ajuntaments. Aquest dia farà tres mesos des que els presidents de les dues entitats, Jordi Sánchez (ANC) i Jordi Cuixart (Òmnium Cultural), van ingressar a la presó de Soto del Real, acusats del delicte de sedició.



A Osona, la protesta més multitudinària tindrà lloc a la plaça Major de Vic, que fa mesos que té la pancarta "Llibertat presos polítics". Alguns municipis es reuneixen setmanalment els dilluns i, per tant, ja no ho faran aquest dimarts.



Sota el lema “Som gent de pau: llibertat”, les dues organitzacions sobiranistes exigeixen la llibertat dels seus dirigents, que consideren que estan “injustament empresonats”. “Els volem a casa i no ens quedarem quiets”, anuncien en la convocatòria.