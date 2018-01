Clàudia Galícia es corona campiona d'Espanya de cronoescalada

<br />

Clàudia Galicia en el podi del campionat. Foto: FEDME.

Clàudia Galícia comença el 2018 al calaix més alt del podi per a recollir el guardó que l'acredita com a campiona d'Espanya en la modalitat de cronoescalada. A més, Galícia ha aconseguit, també, la medalla de plata en la prova d'esprint.Dissabte començava el Campionat d'Espanya, disputat a l'estació d'esquí de Boí Taüll, al Pirineu català. Les nevades de les últimes setmanes han contribuït a l'èxit d'una prova que ja s'ha convertit en una clàssica del calendari. La prova de cronoescalada va consistir en un ascens de 710 metres de desnivell positiu des de la base de l'estació fins al Rasparoies, situat a 2.753 m.Galícia va sortir des del principi a imposar el seu ritme i va confirmar les bones sensacions en aquest inici de temporada. Després de 34 minuts de prova, Galícia creuava la meta en primera posició batent a la basca Nahia Quincoces i la catalana Marta Garcia.Amb unes hores de descans, les esquiadores afrontaven diumenge al matí la prova d'esprint, molt explosiva i on es requereix un gran domini de la tècnica. En la mànega final Galícia anava colze a colze amb la seva companya Marta Garcia. No obstant això, Garcia ha sabut fer un canvi més precís i ràpid que li ha permès prendre avantatge i arribar a la meta en primera posició. Finalment, Clàudia Galícia ha estat segona, per davant de la jove Júlia Casanovas.A la seva arribada a meta, Galícia comentava: "He patit una mica aquest cap de setmana però estic contenta amb els resultats aconseguits durant el cap de setmana. Sempre fa il·lusió aconseguir un campionat i em serveixen per preparar-me de cara a la Copa del Món".Després d'una preparació intensa durant les últimes setmanes, Galícia ultimava aquest cap de setmana els preparatius per a la segona mànega de la Copa del Món d'esquí de muntanya, que es disputarà el proper cap de setmana a Villars, Suïssa.En categoria masculina, Oriol Cardona ha pujat al calaix més alt del podi, proclamant-se campió, representant a l’Ski Club Camprodon. Per darrera de Cardona ha entrat Marc Pinsach, de la Colla Excursionista Cassanenca. El tercer classificat ha estat el madrileny Antonio Alcalde.Oriol Cardona, autèntic especialista en la modalitat d'esprint, també ha estat el més ràpid en totes les mànegues i s’ha proclamat campió. Cardona ha signat així el doblet el campionat celebrat a Boí. El segon classificat ha estat Marc Pinsach i el tercer Antonio Alcalde.Els esquiadors catalans han tornat a demostrar el seu clar domini a la prova de Boí. Aquest cop però ho han fet sense els colors de la selecció catalana, que com a acte de protesta per la situació en que es troba el país i amb els presos polítics, no han volgut lluir la senyera al campionat estatal.Vegeu, en aquest vincle , tots els resultats de les proves celebrades durant el cap de setmana.