Vic comença a recollir les propostes dels pressupostos participatius

L' Ajuntament de Vic ha posat en marxa el procés dels pressupostos participatius d'aquest 2018 . Enguany, els veïns de la zona del Nen és l'encarregada de decidir amb què es volen destinar els 150.000 euros del pressupost municipal de la ciutat. Aquesta és la quarta edició dels pressupostos participatius. La primera edició es va fer com a prova pilot a tota la ciutat, i llavors, el 2016 es va determinar que cada any es faria en una de les tres zones que es divideix Vic per la Festa Major: zona verda (el Merma), negra (la Vella) i vermella (el Nen).La zona del Nen comprèn sis barris: L'Estadi, el barri Osona, Sana Anna, La Calla, l'Horta Vermella i Serra-de-Senferm. En aquest període de propostes hi poden participar serveis, escoles i entitats, però només hi podran votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a la zona. Això representa un total de 9.396 persones.Tot i que ara la ciutadania comença a fer les propostes, des del desembre que els tècnics de participació hi treballen. Així ho explicava la tècnica de Participació Ciutadana, Fabiola Mora, remarcant que "hem validat el procés amb totes les associacions del barri". Han fet reunions informatives amb els veïns de la zona, o se'ls ha informat a través dels Centres Cívics o online. També s'ha instal·lat lones informatives als diferents barris o elements informatius de la figura del nen (com es pot veure en la foto) amb una cartellera del nen que anirà canviant el text.Mora ha explicat que enguany s'ha avançat una mica els terminis per poder escollir els projectes guanyadors i adjudicar les partides corresponents abans que acabi l'any. La tècnica també ha remarcat que l'any vinent és any electoral. Així doncs, entre aquest gener i febrer es podran fer les propsotes, per Internet o presencialment.En línia es poden fer entre el 16 de gener i el 15 de febrer al web de participació. De forma presencial, és entre el 16 de gener i el 28 de febrer, o en les sessions i trobades que s'aniran concretant. De moment, hi ha establertes dues taules de debat i propostes els dies 19 i 28 de febrer de 7 a 9 del vespre al Centre d'Arts Contemporànies.Entre els mesos de març i abril es concretaran i valoraran econòmicament els projectes per part del personal tècnics; i el maig s'exposaran totes les propostes perquè es puguin votar durant tot el mes (del 2 al 22). A finals de maig es farà públic el projecte guanyador.El regidor de Ciutadania, Josep-Ramon Soldevila ha remarcat la implicació del consistori vigatà amb la participació: "Vic ja fa anys que hi combrega; des de la dècada dels 90 que hi treballa amb una regidoria" En aquest sentit, Soldevila ha repassat els diferents processos participatius que s'han portat a terme aquest 2017 a la ciutat. El pressupost participatiu, el procés del carrer Verdaguer, el de la Biblioteca, el del Fòrum Ambiental o el Pla d'Acció Cultural, són alguns dels que s'ha desenvolupat a Vic."Fem molta participació i ben feta", remarcava Soldevila, apuntant que està "avalada" pels diferents municipis, com Olot, Manresa o Sant Cugat del Vallès, que demanen a l'Ajuntament de Vic com desenvolupen els processos de participació i "volen conèixer el nostre mètode". "La Diputació de Barcelona ens té com un model a seguir", ha conclòs.

