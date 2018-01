La Llar Residència de Manlleu fa caixes niu per estudiar els ocells

Durant l'elaboració de les caixes niu. Foto: Osonament

A finals d'aquest 2017, la Llar Residència de Manlleu va continuar el seu taller de coneixement de fauna local fabricant caixes nius per estudiar els ocells. Tal com explica Osonament , la primera activitat va consistir en la fabricació d'una menjadora instal·lada al jardí de la residència i l'observació de les espècies més habituals.En la segona activitat es van fabricar caixes nius amb fustes de palet reciclat. Es van marcar les fustes, tallar, polir i finalment es van anar a penjar. També es van omplir unes fitxes per poder fer el seguiment dels ocells i comprovar si les caixes eren utilitzades. Aquesta activitat va comptar amb la col·laboració de Miquel Gómez, membre del Grup d'Anellament de Calldetenes-Osona (GACO), que va participar al taller aportant un gran coneixement sobre el tema i part dels materials utilitzats.La Llar de Residència de Manlleu és un recurs d'habitatge d'Osonament on viuen 30 persones amb problemàtica derivada de malaltia mental.