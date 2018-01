El Mercat del Ram de Vic ja té cartell per l'edició d'enguany

La ciutat de Vic acollirà aviat la seva cita anual amb el Mercat del Ram , els dies 23, 24 i 25 de març. El certamen és un punt de trobada per al sector agropecuari i una gran festa per a la ciutadania. Exhibicions ramaderes, productes agrícoles, activitats lúdiques, esportives, culturals i comercials, exhibicions i concursos eqüestres o la Compra Pagès són algunes de les propostes.L'àrea de Fires i Mercats de l'Ajuntament de Vic ja ha publicat el cartell, que enguany ha estat dissenyat per La il·lustradora i artista visual de Malla, Olga Capdevila. Després d'estudiar a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de Vic, Capdevila va cursar el Grau en Arts i disseny a l'Escola Massana de Barcelona i, posteriorment, hi va fer un cicle d'especialització en il·lustració.Tal com explica Capdevila, "el cartell vol ser un viatge nostàlgic als anys 90 quan anàvem amb tota la família al mercat i ens trobàvem amb familiars, amics i veïns". L'autora remarca la seva idea del mercat "des de la perspectiva d'un nen, realçant la seva funció com a punt de trobada". En aquest sentit recorda que "era una celebració popular amb alguns rituals ineludibles: les acrobàcies dels cavalls, el concurs de vaques, les palmes i l'enlairament de globus a Plaça, els tractors cada any més grans, l'entrepà de botifarra i si s'esqueia... un globus d'heli que sempre s'escapava i acabava massa lluny, sobrevolant la ciutat".

Recull de fotos del Mercat del Ram de Vic