Una trentena de cigonyes a les Masies de Roda Foto: Domènec Llop



Imatge poc habitual a les Masies de Roda aquest dilluns al matí. No perquè les cigonyes passin la nit a Osona, sinó per l’època de l’any. Habitualment la cigonya negra es comença a veure per Catalunya a partir del mes de febrer. Així ho ha captat Domènec Llop.Aquestes aus passen l’hivern a l’Àfrica subsahariana i llavors comencen arribar a Europa, ocupant les zones més temperades del continent, A finals d’estiu o a principis de la tardor, tornen cap a l’Àfrica passant per l’Estret de Gibraltar.