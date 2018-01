Mor Ramon Vila-Abadal, mà dreta de l'abat Escarré de Montserrat

Ha mort Ramon Vila-Abadal, antic monjo de Montserrat, als 93 anys. El passat dijous es va celebrar el funeral al tanatori de Torelló. Nascut a Barcelona l'any 1924 i veí de Vidrà, va passar una llarga etapa com a monjo de Montserrat, des de 1941 i fins al 1971.Precisament en aquest període, va ser la mà dreta de l'abat Aureli M. Escarré, perseguit pel règim franquista. Vila-Abadal, un cop va abandonar l'activitat a la comunitat benedictina, va passar a ser agitador cultural. Va estar present en plataformes com ara el Club d'Opinió Arnau de Vilanova, l'Associació per a les Noves Bases de Manresa i la penya Cruïlla de Debat de l'Ateneu Barcelonès.També va tenir una vocació escriptora, tants en llibres com col·laborant en mitjans de comunicació, va escriure títols com, per exemple, Catalunya, la meva nació dissortada i decadent, que va presentar, entre d'altres llocs, a la Universitat de Vic el 2011 , i Prop de l’abat Escarré en la resistència antifranquista.