Ramon Corrius ha publicat al seu Facebook una carta de la seva filla, una osonenca de 8 anys, que no ha passat “els controls de seguretat” de la presó de Soto del Real. La missiva anava adreçada a Jordi Sànchez, i era una postal de Nadal i una carta.



“Ho fem public per recordar que els nens entenen i estan aprenent que hi ha un regim imposat a casa nostre i que priva de llibertat d'expressió... trist. Molt trist”, diu en Ramon.