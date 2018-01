Neix el Challenge Interempresarial d’Osona

Amb l’objectiu de promocionar els hàbits saludables dins de les empreses de la comarca d’Osona el desembre es va iniciar el I Challenge Interempresarial d’Osona. Es tracta d'un programa de sis mesos de durada que combina l’activitat física regular amb formació en desenvolupament personal i competències transversals.



El programa es va proposar durant els mesos de setembre a novembre a diferents empreses rellevants de la comarca per tal de difondre a l’entorn laboral els beneficis d’introduir els hàbits saludables als seus treballadors tant en l’àmbit físic i personal com en l’àmbit de relacions humanes entre les persones.



El programa compte amb 12 participants de les empreses: Proquímia, Liquats Vegetals, Grup Gepork, Frigorífics Ferrer, La Farga, Barry Callebaut, General Cable i Provetsa.



Els participants es reuneixen cada dilluns i dimecres de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 i segueixen una planificació d’activitat física dirigida per un tècnic especialitzat i cada tres setmanes també incorporen una sessió de factor humà on es treballen diferents aspectes relacionats amb les relacions humanes a l’entorn laboral com la comunicació, el lideratge i el treball en equip.



El programa posarà el seu punt i final a mitjans del mes de juny amb la consecució conjunta d’un repte per part de tot l’equip en forma de travessa d’alta muntanya a la zona del Pirineu amb pernoctació en un refugi de muntanya.



Aquest programa és una proposta de l’empresa Amtté, una empresa especialitzada en la incorporació dels hàbits saludables a l’empresa. L’ofereix de forma absolutament gratuïta per tal de difondre aquesta cultura que tants bons resultats està donant a companyies del nostre país i que està tant arrelada al nord d’Europa.



Amtté creu fermament en els beneficis de la integració de l’activitat física i el desenvolupament personal, fet que impacta de forma directa en el clima laboral i els resultats de les organitzacions.



"L’activitat física, si es practica de forma compartida. és un dels cohesionadors d’equip més potents, un generador de confiança entre els treballadors, un facilitador de comunicació i de complicitat. I de la mateixa manera, tenir una plantilla saludable es tradueix en menys absentisme laboral, en menys baixes per problemes físics i en un estat d’ànim més positiu", diu l'empresa.