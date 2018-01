Un mort en una topada entre un camió i un turisme a Bracons

El turisme va topar amb un camió. Foto: NacióDigital

Per causes que s'estan investigant, es va produir una col·lisió frontal entre un camió i un turisme. Com a conseqüència del xoc va morir el conductor del cotxe. R.V.R., de 41 anys i veí d’Olot. El conductor del camió va resultar ferit menys greu i va ser traslladat a l’Hospital de Vic.Arran de la incidència, es van activar set patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).Pel que fa a l'afectació viària, la circulació es va tallar en el tram de l’accident fins a les 02.15 h aproximadament. Es van fer desviaments per la BV-5224 (Torelló) i per la GIV-5273 (les Preses).