El Consorci Hospitalari de Vic crearà 91 nous llocs de treball durant el 2018

Les noves urgències de l'Hospital de Vic. Foto: Josep M. Montaner

El Consell de Govern del Consorci Hospitalari de Vic (CHV) ha aprovat un acord que preveu convocar per aquest any 67 nous llocs de treball i adjudicar-ne uns altres 24 que ja es van convocar a finals del 2017, segons han explicat en un comunicat.D'aquesta manera, en total, l'oferta pública d'ocupació i la corresponent taxa de reposició –publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya- preveu incorporar en total 91 persones entre els diferents grups professionals: facultatius, infermeres i llevadores, auxiliars, tècnics, gerocultors, administratius, portalliteres i personal d'oficis. Els requisits, característiques i calendari de les places ja es pot consultar al web del CHV, on també s'aniran publicant les ofertes laborals a mesura que es convoquin.Infermeria és un àmbit clau en el funcionament dels centres, segons apunta el Consorci Hospitalari de Vic. I per això, ja durant el 2017 el centre ha convocat més de 80 places internes per a personal infermer. Això, segons han explicat, ha permès consolidar molts llocs de treball i continuar millorant les condicions i l'estabilitat de la plantilla. Alhora, s’ha generat un important moviment dins l’organització, amb la finalitat de facilitar l’assignació dels professionals als llocs de treball més adequats al seu perfil.En paral·lel, durant el 2017 es van estrenar quatre comandaments infermers: Margarita Oriol com a nova cap d'Àrea Quirúrgica i les caps d'unitat de cures Visi Garcia-Mota (Urgències), Anna Custodi (UCI) i Ester Vivas (Geriatria).