La pista de gel de Manlleu supera un altre cop els 15.000 patinadors

La pista de gel, el tobogan i l’espai ExPress, principals activitats de Nadal a Manlleu, tanquen amb bons resultats. Concretament, 15.557 patinadors han gaudit de les pistes de gel del Badanadal , el tobogan de gel ha registrat 6.702 baixades amb trineu i l’espai ExPress ha fet vendes per valor d'11.104,53 €.El passat diumenge tancava la pista de gel i el tobogan que malgrat haver obert instal·lacions set dies menys que en l’anterior edició, ha tornat a superar els 15.000 patinadors, incrementant la mitjana diària de patinadors a 502 patinadors per dia (l’any passat era de 477 patinadors diaris). El tobogan de gel ha tornat a tenir una bona acceptació entre el públic infantil, comptant amb 6.702 baixades amb trineu (9.008 baixades l’any anterior). La ludoteca ha comptat amb un total de 4.111 nens i nenes (5.019 nens i nenes l’any anterior).Algunes dades més:- El nombre d’usuaris que han patinat gratuïtament gràcies a la campanya de Nadal de l’associació MAB Manlleu ha estat de 2.248 patinadors, un 12% més que en la última edició.- La participació de les escoles s’ha mantingut (733 patinadors).- Creixement notable de la promoció del Club Súper 3, ja que enguany 2.255 patinadors (un 34% més) han aprofitat per patinar gratuïtament amb el carnet de soci.- Un 54% dels usuaris de la pista de gel i el tobogan son ciutadans de Manlleu, i un 46% de fora de Manlleu.- El 85% dels patinadors repeteixen experiència d’altres anys.- El 98% dels patinadors tenen intenció de tornar la propera edició.

